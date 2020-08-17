للمصريين والأجانب.. الصحة تقرر زيادة سعر تحليل "PCR" كورونا

كتب - أحمد جمعة:

قال مصدر بوزارة الصحة، إن إدارة المعامل المركزية بالوزارة، قررت زيادة سعر تحليل "pcr" للكشف عن فيروس كورونا المتسجد، للمصريين والأجانب.

وأضاف المصدر لمصراوي، الاثنين، أن سعر التحليل يبلغ حالياً 1260 جنيها للمصريين، و1680 جنيها للأجانب، وبدأ العمل رسمياً بهذه الأسعار، بعد أن كان سعر التحليل للمصريين في وقت سابق يبلغ 1050 جنيهًا.

ولفت إلى أن هناك إقبال كبير على إجراء هذا التحليل في الأيام الماضية، نتيجة لرغبة المواطنين في إنهاء أوراق وإجراءات سفرهم إلى الخارج، أو بعض الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس.