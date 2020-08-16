دون خصومات.. بدء صرف الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة من خلال 14 ألف ماكينة

كتب - يوسف عفيفي:

بدأت الحكومة، اليوم الأحد، في صرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسية بقيمة 500 جنيه، للعمالة غير المنتظمة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، على أن يستمر الصرف 5 أيام لينتهي الخميس المقبل.

يأتي الصرف من خلال 14 ألف ماكينة صرف آلي على مستوى الجمهورية، بموجب الكارت ATM مسبوق الدفع الذي صرف به المستحق الدفعة الثانية، مع إمكانية الصرف للمواطن من أي ماكينة صراف محددة دون خصم أي عمولات.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الحكومة، قسمت الأعداد المستفيدة من الصرف على شرائح يومية لعدم التزاحم على الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي للبريد أو البنك الزراعي المصري، بحيث تكون 260 ألف مستحقاً يومياً.

وطمأن الوزير في بيان أمس، المستحقين للمنحة بأن الـ 500 جنيه موجودة في حساباتهم اعتبارا من اليوم الأحد، بفروع البريد والبنك الزراعي المصري ولا داعي للتزاحم علي ماكينات الصرف الآلي، إلا في الموعد المحدد لكل مستحق، لضمان سرعة وسهولة الصرف حرصًا على سلامة المستحقين والعاملين.

وأوضح سعفان، أن العامل المستحق لل500 جنيه سيصرف المنحة المقررة، (بشرط) تلقيه رسالة نصية من وزارة الاتصالات على تليفونه الشخصي قبل ميعاد الصرف بـ 24 ساعة، وذلك لعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي، وضمانا لسلامة المستحقين.

وأضاف الوزير، أنه من المقرر أن يقوم في المرحلة الثالثة نحو مليون و600 ألف و216 عاملا، يصرفون ما يزيد عن 800 مليون جنيه.