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الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

10:09 ص الأحد 16 أغسطس 2020
الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب - محمود مصطفى:

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، صباح الأحد.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المحطة تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، وتربط ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية، متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.

السيسي الخط الثالث لمترو الأنفاق مترو الأنفاق محطة عدلي منصور

الخبر التالى:

بث مباشر.. السيسي يفتتح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

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