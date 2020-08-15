​"30 ألف طن صويا و10 آلاف عباد".. السلع التموينية تعلن مناقصة لشراء الزيت

كتب- محمد سامي:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، مناقصة لشراء زيت مستورد حد أدنى 30 ألف طن زيت صويا، و10 آلاف طن زيت عباد، في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم السبت، أن الوصول سيكون خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 20 نوفمبر 2020.