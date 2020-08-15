"30 ألف طن صويا و10 آلاف عباد".. السلع التموينية تعلن مناقصة لشراء الزيت
كتب- محمد سامي:
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، مناقصة لشراء زيت مستورد حد أدنى 30 ألف طن زيت صويا، و10 آلاف طن زيت عباد، في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم السبت، أن الوصول سيكون خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 20 نوفمبر 2020.
الخبر التالى:البابا تواضروس يهنئ بعيد العذراء غدًا على الفضائيات المصرية.. ويتحدث عن الاستعداد للسنة القبطية الجديدة
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
96220
عدد المصابين
-
57858
عدد المتعافين
-
5124
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
21297048
عدد المصابين
-
14075982
عدد المتعافين
-
761576
عدد الوفيات
إعلان