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قبل ساعات من انتهاء المهلة.. إقبال كبير من مواطني حي الهرم لتقديم طلبات التصالح

07:15 م الجمعة 14 أغسطس 2020
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
توافد المواطنين على المركز التكنولوجي في حي الهرم بمحافظة الجيزة، لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، حيث تم التنويه بأن آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح يوم السبت واستمرار العمل إلى السادسة مساءا.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستمرار العمل بالمراكز التكنولوجية بالأحياء لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء و لسداد رسوم جدية التصالح للذين سبق لهم تقديم طلبات التصالح يومي الجمعة والسبت، وتواجد من اللواء رئيس حي الهرم اليوم الجمعة.

حي الهرم المركز التكنولوجي في حي الهرم الجيزة مخالفات البناء

الخبر التالى:

ننشر توصيات "محلية النواب" بشأن التصالح فى مخالفات البناء

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