أكثر الكلمات إنتشاراً

تطبيع الإمارات وإسرائيل رمضان صبحي انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة فيروس كورونا انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة الطقس

بالصور| مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات شركة "أفياري" من مولدوفا

11:46 م الخميس 13 أغسطس 2020
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار الغردقة الدولي، الخميس، أولى رحلات شركة "أفيارى" للطيران القادمة من مولدوفا في شرق أوروبا، وعلى متنها 180 راكبا.

وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه فور هبوطها بالمطار تعبيراً عن السعادة لاستقبال الرحلات الجديدة، وذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية وزيادة عدد الرحلات بين مصر وباقي دول العالم.

وكان في استقبال الركاب الطيار نبيل الملاح، مدير المطار، مع فريق العلاقات العامة، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والتباعد الاجتماعي حفاظاً على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار.

يذكر أنه من المقرر أن يستقبل مطار الغردقة رحلة واحدة أسبوعياً بنظام الطيران العارض لنفس شركة الطيران خلال فترة الموسم الصيفي الحالي.

مطار الغردقة الدولي شركة أفياري الحركة الجوية نبيل الملاح الموسم الصيفي وزارة الطيران المدني

الخبر التالى:

برلماني: رؤية السيسي الاقتصادية قبل كورونا أنقذت مصر من الإفلاس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95963

    عدد المصابين

  • 55901

    عدد المتعافين

  • 5085

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 20445252

    عدد المصابين

  • 12639021

    عدد المتعافين

  • 745229

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:زيادة طفيفة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس