حدث في 8 ساعات| 2.2 مليار جنيه مقابل طلبات التصالح في مخالفات البناء.. وإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية
كتب- أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، إعلان الحكومة تلقي 611 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الأن بقيمة 2 مليار جنيه، والأرصاد تعلن تراجع الحرارة وارتفاع الرطوبة.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي:
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