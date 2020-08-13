حدث في 8 ساعات| 2.2 مليار جنيه مقابل طلبات التصالح في مخالفات البناء.. وإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، إعلان الحكومة تلقي 611 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الأن بقيمة 2 مليار جنيه، والأرصاد تعلن تراجع الحرارة وارتفاع الرطوبة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي: