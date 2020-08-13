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حدث في 8 ساعات| 2.2 مليار جنيه مقابل طلبات التصالح في مخالفات البناء.. وإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية

05:48 م الخميس 13 أغسطس 2020
حدث في 8 ساعات| 2.2 مليار جنيه مقابل طلبات التصالح في مخالفات البناء.. وإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية

حدث في 8 ساعات

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، إعلان الحكومة تلقي 611 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الأن بقيمة 2 مليار جنيه، والأرصاد تعلن تراجع الحرارة وارتفاع الرطوبة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي:

مجلس النواب الكهرباء الطماطم التصالح في مخالفات البناء الطقس مصر للطيران

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غدا.. مصر للطيران تسير 39 رحلة جوية ​

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