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"الوطنية للتدريب" في اليوم العالمي للشباب: "هم الوقود المحرك للأمم"

09:58 م الأربعاء 12 أغسطس 2020
"الوطنية للتدريب" في اليوم العالمي للشباب: "هم الوقود المحرك للأمم"

الأكاديمية الوطنية للتدريب

كتب- محمد نصار:

احتفلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأربعاء، باليوم العالمي للشباب من خلال نشر فيديو عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي يضم صورا لمدربيها ومتدربيها وموظفيها من الشباب، تأكيدًا على أهمية ودور الشباب في بناء المجتمع وحرص الأكاديمية على تقديم الدعم والرعاية لهم في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويأتي ذلك انطلاقًا من دور الأكاديمية كحاضن ومحفز فكري للشباب، حيث تقدم حزمة من البرامج التدريبية التي تعمل على ضخ الكفاءات الشبابية في قطاعات الدولة المختلفة للمساهمة في بناء ودعم الاقتصاد الوطني وتطوير ورفع كفاءتهم وأدائهم، بالإضافة إلى عقد ورش عمل لمناقشة رؤاهم وخططهم المستقبلية، مؤمنةً بقدراتهم ومهاراتهم في دفع عجلة التقدم والتطوير للمجتمع المصري.

جدير بالذكر أن العالم يحتفل باليوم العالمي للشباب في 12 أغسطس من كل عام، حيث أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 120/54 أن 12 أغسطس يومًا دوليًا للشباب عملًا بالتوصية التي قدمها المؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين عن الشباب، وذلك للفت انتباه المجتمع الدولي لقضايا الشباب، وللاحتفاء بإمكانيات الشباب بوصفهم شركاء في المجتمع العالمي لعصرنا.

الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم العالمي للشباب السيسي

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