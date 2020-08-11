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بالصور.. وزير الدولة للإنتاج الحربي يدلي بصوته بانتخابات مجلس الشيوخ

02:34 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020
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كتب- محمد سامي

أدلى المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي صباح اليوم الثلاثاء، بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ لعام ٢٠٢٠ بمدرسة عباس العقاد الثانوية بمدينة نصر وذلك فى أول استحقاق انتخابي له بعد توليه الوزارة.

وعبرت الوزارة، في بيان رسمي عن حرصها على إتاحة الفرصة لجميع العاملين للإدلاء بأصواتهم من خلال تقسيمهم لمجموعات للمشاركة أثناء أوقات العمل الرسمية دون التأثير على طبيعة سير العمل، وذلك إيمانا من الوزارة بضرورة المشاركة المجتمعية للوطن مع إستمرار المساهمة في خطة التنمية المستدامة للدولة.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، للمصريين في الداخل اليوم وغدا الموافقين 11 و12 أغسطس الجاري، وذلك في الجولة الأولى من الانتخابات.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري في قاعدة البيانات، التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل.

وتأتي عملية الاقتراع وسط إجراءات مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال عملية التصويت، وعلى رأسها تعقيم وتطهير مقار اللجان من الداخل ومحيطها الخارجي والحرص على التباعد الاجتماعي بين الناخبين والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.

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