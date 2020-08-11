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"الخولي" يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ.. ويدعو الشباب للمشاركة

12:48 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020
"الخولي" يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ.. ويدعو الشباب للمشاركة

النائب طارق الخولي

كتب- محمد نصار:

تصوير- جلال المسيري:

أدلى النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك في لجنة مدرسة الملك فهد بمدينة نصر.

ودعا الخولي، في تصريحات صحفية، عقب الإدلاء بصوته، جموع المصريين لضرورة ممارسة حقهم الدستوري بالمشاركة في الانتخابات خاصة الشباب الذين يفترض لهم التواجد في طليعة المشاركين بالانتخابات.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، للمصريين في الداخل اليوم وغدا الموافقين 11 و12 أغسطس الجاري، وذلك في الجولة الأولى من الانتخابات.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري في قاعدة البيانات، التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى.

وتأتي عملية الاقتراع وسط إجراءات مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال عملية التصويت، وعلى رأسها تعقيم وتطهير مقار اللجان من الداخل ومحيطها الخارجي والحرص على التباعد الاجتماعي بين الناخبين والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.

طارق الخولي انتخابات الشيوخ مجلس النواب مجلس الشيوخ

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