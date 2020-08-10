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بالأسماء.. "القوى العاملة": إيقاف نشاط 6 شركات لإلحاق العمالة بالخارج

05:42 م الإثنين 10 أغسطس 2020
بالأسماء.. "القوى العاملة": إيقاف نشاط 6 شركات لإلحاق العمالة بالخارج

محمد سعفان وزير القوى العاملة

القاهرة- (أ ش أ):

قررت وزارة القوى العاملة، إيقاف نشاط 6 شركات عن مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، لحين زوال أسباب الإيقاف، فضلًا عن رفع الإيقاف عن شركة "بغدادي" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 739 شركات، وشركة "المصرية العالمية" ترخيص رقم 712، لزوال أسباب الوقف.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن الشركات الست التي تم إيقاف نشاطها هي شركة "بلان" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1223، و"عبدالرازق" ترخيص رقم 398 ، و"قمر إسكندرية" ترخيص رقم 732، و"دانة النخبة" ترخيص رقم 746، و"النهار" ترخيص رقم 1188، و"أبو عوف" ترخيص 1040 شركات، لحين توفيق الأوضاع.

وأوضح أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطًا من الشروط، أو تقاضي أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.

وأكد سعفان أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها في سبيل ذلك، تقوم بالتفتيش المستمر، ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة بالخارج.

محمد سعفان وزارة القوى العاملة العمالة بالخارج

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