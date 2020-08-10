وزير التعليم العالي: تخصيص 4.8 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية للجامعات
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كتبت- داليا شبل:
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تخصيص مبلغ ٤.٨ مليار جنية لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للجامعات وأن التداعيات التي نتجت عن جائحة الكورونا أكدت على أهمية الانتهاء من هذه الخطة في أقرب وقت.
وأكد وزير التعليم العالي، خلال جولته التفقدية، صباح اليوم الاثنين، لمقر مكتب التنسيق الجديد بجامعة عين شمس، على أن الانتهاء من استعدادات التنسيق يأتي استكمالا للجهد الكبير الذي بذلته منظومة التعليم الجامعي بكل مؤسساتها في إتمام العام الدراسي السابق بنجاح.
وأشار عبد الغفار، إلى أن غرفة العمليات المسؤولة عن متابعة امتحانات الفرق النهائية بالمجلس الأعلى للجامعات، مازالت تتابع عن كثب مهمة اجتياز طلاب الفرق النهائية لامتحاناتهم والحصول على شهادات التخرج بنجاح.
كما أشار، إلى أن الدولة المصرية نجحت في تجاوز أزمة كورونا في مجال التعليم والتعليم العالي من خلال ضمان سير العملية التعليمية بما يحقق أهدافها ويحافظ على مصلحة الطلاب.
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