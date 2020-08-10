كورونا في 24 ساعة| "جرس إنذار" ورسائل الصحة للمواطنين واعتماد أول لقاح

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، تسجيل 178 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 17 حالة جديدة.

وشددت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي تحسبًا لزيادة أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، خاصة بعد زيادة التجمعات خلال عيد الأضحى المبارك.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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