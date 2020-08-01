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"بسبب 6 شباب وجملة رد سجون".. ريهام سعيد تنهار في البكاء في بث مباشر

07:49 م السبت 01 أغسطس 2020
"بسبب 6 شباب وجملة رد سجون".. ريهام سعيد تنهار في البكاء في بث مباشر

ريهام سعيد

نشرت الإعلامية ريهام سعيد فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" تستغيث فيه بالشعب المصري والمسؤولين بسبب ما وصفته بالتحرش بها هي وابنها، لتدخل بعدها في موجة بكاء.

وقالت ريهام إنها كانت على شاطئ البحر أمام منزلها بمارينا وبرفقتها طفلها الصغير، وفوجئت بستة شباب في سن العشرين يطلبون التقاط صور تذكارية معها إلا أنها اعتذرت لهم لأنها مرتدية ملابس البحر، لتفاجئ بأنهم تحرشوا بها لفظيًا ويوصفوها بـ"رد السجون".

وأكدت ريهام سعيد أنها ستتقدم ببلاغ رسمي لقسم شرطة مارينا، لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع هؤلاء الشباب.

ريهام سعيد التواصل الاجتماعي بث مباشر التحرش

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