مدبولي: تكليفات رئاسية بوضع قرى الوجه القبلي الأكثر احتياجا على رأس أولويات خطط التنمية

كتب- محمد غايات:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أهمية الجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظات الصعيد، مشيراً إلى أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضع قرى الوجه القبلي الأكثر احتياجا على رأس أولويات خطط الحكومة التنموية.

واستعرض رئيس الوزراء، تقريرا من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تضمن موقف تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بمحافظة أسيوط.

وأشار التقرير إلى أن عدد قرى محافظة أسيوط المستفيدة من مبادرة "حياة كريمة" في مرحلتها الأولى يبلغ 60 قرية، باستثمارات تقدر بـ729.455.000 مليون جنيه، مُوزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، بواقع 64 مشروعاً، ومشروعات رفع كفاءة الإنارة العامة، بعدد 7 مشروعات، والرصف 39 مشروعا، والخدمات الصحية 27 مشروعا، ومشروعات الطب البيطري بواقع 8 مشروعات، والخدمات التعليمية 36 مشروعا.

وتناول اللواء محمود شعراوي، في التقرير المشروعات التي تم تنفيذها بقرى المحافظة، والتي يجري العمل عليها، من بينها مشروعات مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بأطوال مختلفة تصل إلى 1500م، ومشروعات دق آبار، وتوريد طلمبات، وشراء مولدات "ديزل"، وتركيب أعمدة محولات وكشافات ولمبات، وإقامة مراكز شباب أو صالات رياضية بالقرى المستهدفة، ورصف وصيانة طرق، مع التركيز على طرق الربط الخارجية.

كما تضمنت مشروعات التطوير إنشاء وتجديد وتوسعة الوحدات الصحية بالقرى، وتوسعة الفصول المدرسية، وإنشاء فصول جديدة، وإجراء إحلال جزئي وكلي لعدد كبير من المدارس، فضلا عن مشروعات استكمال توصيل الصرف الصحي للقرى، وإنشاء وإحلال وتجديد الوحدات البيطرية بالقرى، وشراء أجهزة سونار.​