مصرع نجار إثر سقوطه من الطابق الرابع بعقار تحت الإنشاء فى الأقصر

كتب : محمد محروس

02:47 م 24/04/2026

شهدت منطقة شرق السكة بوسط مدينة الأقصر، اليوم الجمعة، واقعة مأساوية راح ضحيتها نجار يبلغ من العمر 40 عامًا، إثر سقوطه من ارتفاع شاهق أثناء تأدية عمله داخل أحد العقارات تحت الإنشاء.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر إخطارًا يفيد بسقوط عامل من من الطابق الرابع داخل موقع بناء، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط الحادث وبدء الفحص.

وكشفت المعاينة الأولية أن العامل كان يباشر عمله أعلى سقالة بالطابق الرابع، قبل أن تنزلق قدمه ويفقد توازنه، ليسقط من ارتفاع كبير، ما أسفر عن وفاته في الحال متأثرًا بإصاباته الخطيرة.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أخبار الحوادث مصرع نجار حوادث الأقصر الأقصر شرق السكة

