أكثر الكلمات إنتشاراً

الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

الأوبرا تبدأ نشاطها بسهرة طربية على مسرح النافورة

03:16 م الأربعاء 08 يوليه 2020
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة

تبدأ دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، نشاطها الفني بسهرة طربية تقام في الثامنة مساء غد الخميس، على مسرح النافورة الخارجي بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة الدكتور مصطفى حلمي ويحييها نخبة من نجوم الأوبرا هم مي فاروق، أحمد عفت، صابرين النجيلي، ياسر سليمان وعازف الكلارينيت محمد فوزي الذي يشارك لأول مرة وتتضمن باقة مختارة من أهم أعمال الموسيقى العربية التى شكلت جزء من الوجدان الفنى للأمة.

كما يستقبل مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" الجمهور فى الثامنة مساء الجمعة 10 يوليو بحفل لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو إيهاب عبدالغفار.

ويتم تقديم باقة مختارة من أعمال الموسيقى العربية منها يا اسكندراني -٣سلامات - زي الهوا أداء ياسر سعيد، من بحري وبنحبوه - وحشتوني - العيون السود تشدو بهم شروق ، اسكندرية تاني - ايو والله - يا حبايبى يا غايبين اداء محمد الخولي، شط اسكندرية - ان راح منك يا عين- عيناك ليال صيفية تتغنى بهم ندى غالب ويختتم الحفل بمشاركة جميع المطربين في أداء أغنية عمار يا إسكندرية.

سهرة طربية مسرح النافورة دار الأوبرا المصرية مجدي صابر

الخبر التالى:

بعد زيادة 4 محاصيل.. رئيس الحجر الزراعي يكشف عن خريطة مصر التصديرية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 77279

    عدد المصابين

  • 21718

    عدد المتعافين

  • 3489

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11863130

    عدد المصابين

  • 6822163

    عدد المتعافين

  • 544029

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رغم اعتراض مصر والسودان.. رئيس وزراء إثيوبيا: ملء سد النهضة هذا الشهر