الأوبرا تبدأ نشاطها بسهرة طربية على مسرح النافورة

تبدأ دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، نشاطها الفني بسهرة طربية تقام في الثامنة مساء غد الخميس، على مسرح النافورة الخارجي بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة الدكتور مصطفى حلمي ويحييها نخبة من نجوم الأوبرا هم مي فاروق، أحمد عفت، صابرين النجيلي، ياسر سليمان وعازف الكلارينيت محمد فوزي الذي يشارك لأول مرة وتتضمن باقة مختارة من أهم أعمال الموسيقى العربية التى شكلت جزء من الوجدان الفنى للأمة.

كما يستقبل مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" الجمهور فى الثامنة مساء الجمعة 10 يوليو بحفل لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو إيهاب عبدالغفار.

ويتم تقديم باقة مختارة من أعمال الموسيقى العربية منها يا اسكندراني -٣سلامات - زي الهوا أداء ياسر سعيد، من بحري وبنحبوه - وحشتوني - العيون السود تشدو بهم شروق ، اسكندرية تاني - ايو والله - يا حبايبى يا غايبين اداء محمد الخولي، شط اسكندرية - ان راح منك يا عين- عيناك ليال صيفية تتغنى بهم ندى غالب ويختتم الحفل بمشاركة جميع المطربين في أداء أغنية عمار يا إسكندرية.