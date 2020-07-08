ستة آلاف جنيه عن كل عام.. تفاصيل قبول دفعة بمعهد التمريض بالأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

أعلن مستشفى الدعاة، قبول دفعة جديدة للعام الدراسي الجديد، بالمعهد الفني للتمريض نظام السنوات الخمس بمستشفى الدعاة، من بين الحاصلات على الشهادة الإعدادية العامة هذا العام 2019- 2020م لغة إنجليزية، بمحافظات القاهرة الكبرى.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الدراسة بالمعهد تكلفتها ستة آلاف جنيه عن كل عام دراسي (بخلاف الكتب والزي المدرسي)، تُدفع بعد اجتياز الاختبارات الشخصية والكشف الطبي وكشف الهيئة للطالبة، وإعلان التنسيق لنتيجة قبول الطالبة، بثلاثة أيام.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أنه سيتم تدريب الطالبات على أيدي أكبر الأساتذة والاستشاريين والإخصائيين بمستشفى الدعاة، وبمستوى شديد التميز، بشروط القبول الآتية:

1. القبول طبقًا لأعلى المجاميع المتقدمة، ويكون اختيار الأعداد المقبولة بنظام التنسيق للمجموع الأعلى فالأقل واجتيازهن الاختبارات المؤهلة للقبول والكشف الطبي والمقابلة الشخصية.

2. أن لا تقل سن المتقدمة عن 15 عامًا ولا تزيد على 18 عامًا في 1/ 10/ 2020م.

3. أن تكون الطالبة حصلت على شهادة إعدادية عامة حديثة للعام الدراسي 2019- 2020م.

4. ضرورة اجتياز الاختبارات الآتية: (الاختبارات الشخصية- الكشف الطبي- كشف الهيئة).

5. اجتياز اختبار الإملاء "اختبار اللغة العربية على أن يكون الحد الأدنى المقبول (7) درجات من (10) درجات، اختبار اللغة الإنجليزية على أن يكون الحد الأدنى المقبول (7) من (10) درجات، اختبار القدرات العامة".

الأوراق المطلوبة للالتحاق:

1. طلب الالتحاق.

2. قيمة كراسة القبول بمبلغ 750 جنيهًا شاملة جميع الكشوفات والأشعات والتحاليل المطلوبة، وغير قابلة للرد في حالة عدم القبول.

3. فيش وتشبيه لولي الأمر باسم المعهد الفني للتمريض.

4. صورة من شهادة الإعدادية العامة حديثة.

5. صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

6. شهادة حسن سير وسلوك بالدمغة.

7. عدد 8 صور حديثة 4× 6.

8. صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

9. إيصال كهرباء حديث.

وطالبت وزارة الأوقاف الراغبين في الالتحاق التقدم بالأوراق المطلوبة بمقر المعهد، بشارع قاسم أمين بجوار مسجد إبراهيم شرف الدين ونادي مصر للبترول بحدائق القبة، بدءًا من السبت 11 / 7 / 2020م حتى السبت 25/ 7 / 2020م، وحالة اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية، يتم دفع المبلغ كاملاً خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر الأسماء على موقع الوزارة (www.ar.awkafonline.com).