الكنيسة تصدر توضيحًا بشأن صحة البابا تواضروس

(مصراوي):



قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه ردًّا على ما أثير من تساؤلات حول صحة قداسة البابا تواضروس الثاني، نود التأكيد أن البابا بخير وفي أتم الصحة بنعمة الله، وهو يمارس عمله الرعوي بشكل كامل من خلال تواصله مع الآباء الأساقفة والكهنة والشعب عبر شبكة الإنترنت.

وأضافت الكنيسة في بيانها: "ونوضح للجميع أن طلبة الصلاة من أجل الأب البطريرك التي نشرت على صفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس هى حلقة في سلسلة تدريبات الصلاة اليومية التي أطلقها قداسة البابا في بداية صوم الآباء الرسل وتتضمن طلبة نصلي بها في صلواتنا اليومية (مثل الصلاة من أجل المرضى، المتألمين، الأطباء، الصلاة من أجل مصر وأيضًا المسؤولين فيها.. إلخ)، وهذه الطلبات جميعًا تصلي بها الكنيسة عمومًا سواء في صلواتها الطقسية أو في صلواتنا الخاصة".