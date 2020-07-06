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بالصور.. "الإسكان": تنفيذ مشروع سوق السمك المتطور بالإسماعيلية

10:20 ص الإثنين 06 يوليه 2020
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كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن صندوق تطوير المناطق العشوائية، التابع للوزارة، قام بتنفيذ مشروع سوق حلقة السمك المتطور بمحافظة الإسماعيلية وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة وصندوق تطوير المناطق العشوائية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة لتطوير الأسواق العشوائية، واستكمالاً لتنفيذ خطة تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة.

وأوضح المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، في بيان اليوم، أن السوق مكونة من دورين أرضي وأول علوي، والدور الأرضي يشمل (٦ محال شوي أسماك -٢٠ محل جملة - غرفتي أمن وإدارة - ١٦٤ فرشاً لبيع الأسماك - ١٦ مطعماً - غرفة محول كهرباء) بجانب أماكن انتظار سيارات.

وأضاف المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن الدور الأول علوي يضم ٢٠ محلاً بيع جملة - غرفة إدارة محال جملة - ١٦ مطعماً – مصلى)، مشيراً إلى أن هناك متابعة مستمرة بعد تشغيل السوق للتأكد من الالتزام بالضوابط والإجراءات المتفق عليها للحفاظ على النسق الحضاري للسوق.

سوق السمك المتطور الإسماعيلية عاصم الجزار

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