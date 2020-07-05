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قومي المرأة يشكر الأزهر والافتاء لموقفهما الحاسم تجاه قضية التحرش الجنسي

07:15 م الأحد 05 يوليه 2020
قومي المرأة يشكر الأزهر والافتاء لموقفهما الحاسم تجاه قضية التحرش الجنسي

الدكتورة مايا مرسي

كتبت- نور العمروسي:

وجّه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، الشكر والتقدير والاعتزاز لمؤسسة الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية لحديثهما المهم والحاسم حول قضية التحرش الجنسي.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، في بيان أصدره المجلس، عن بالغ فخرها بإقدام مؤسسة الأزهر الشريف العريقة ودار الإفتاء المصرية على إثبات صحيح الدين الإسلامي تجاه هذه الجريمة الشنعاء، ما يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك احترام الدين الإسلامي للمرأة وتقديرها، ويبرئ الاسلام ممن يتحدثون باسمه بكل ما من شأنه إلقاء اللوم الدائم على المرأة، ما يعطي المجرم الحقيقي المبرر لأفعاله الدنيئة، موضحة أن هذا هو الدور الإصلاحي والتوعوي لمؤسسة الأزهر الشريف.

وأعلن المجلس رفضه القاطع واستنكاره لمايقوم به بعض الافراد من التبرير للجاني فعله ولوم الضحايا واتهامهن بتهمه عظيمة قد تسبب لهن الام نفسيه عميقة طوال العمر و القول انهن السبب فيما يتعرضن له من تحرش او اعتداء جنسي ، حيث أنه لايمكن لأي أحد أن يبرر أو يبيح جريمة التحرش بأي شكل من الأشكال تحت اي مسمى تلك الجريمة اللتى تستبيح حرية وكرامة وانسانية المرأة .

وناشد المجلس القومي للمرأة ضحايا التحرش والاعتداء الجنسي بالابلاغ عما تعرضن له في أسرع ما يمكن حتى يستطيع القانون الاقتصاص من الجناة، حيث أن السكوت عن هذا الفعل غير السوي وغير الأخلاقي يتسبب في تعرض المزيد من الفتيات والسيدات إلى هذا الفعل الإجرامي.

مايا مرسي قومي المرأة الأزهر الافتاء التحرش

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