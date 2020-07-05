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لماذا تجمَّع النواب حول أسامة هيكل فور دخوله قاعة البرلمان؟

04:25 م الأحد 05 يوليه 2020
لماذا تجمَّع النواب حول أسامة هيكل فور دخوله قاعة البرلمان؟

مجلس النواب

احتفى أعضاء مجلس النواب، اليوم الأحد، بأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، وقاموا بتحيته والالتفاف حوله، عند حضوره إلى البرلمان.

يأتي ذلك بسبب أول حضور لهيكل إلى البرلمان منذ توليه حقيبة الإعلام؛ حيث كان يرأس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان.

وطالب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، النواب بالجلوس في أماكنهم، قائلًا: "النائب ييجي هنا وهوَّه وحظّه"، في إشارة منه إلى تولي عدد من النواب حقائب وزارية؛ منهم أيضًا الدكتور علي المصيلحي، الذي تولي حقيبة وزارة التموين.

مجلس النواب أسامة هيكل حقيبة الإعلام علي عبد العال

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