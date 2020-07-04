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١٠ يوليو.. مسرح البالون يستأنف عروضه بعد توقفها ثلاثة أشهر

01:58 م السبت 04 يوليه 2020
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وافقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على خطة عودة النشاط المسرحي والتي تضم 30 عملا مسرحيا في 84 ليلة عرض، حيث يأتي استئناف العروض علي مرحلتين.

تبدأ الأولى مساء الأحد ١٢ يوليو الجارى، على مسرح (ساحة مركز الهناجر للفنون - المكشوف بالأوبرا) والثانية تنطلق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك مطلع أغسطس المقبل، وتشهد إعادة تشغيل جميع مسارح الدولة.

ويقدم البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان عادل عبده على مسرح ساحة الهناجر عروضا لفرق رضا للفنون الشعبية وأنغام الشباب والفرقة القومية للفنون الشعبية.

وذلك إلى جانب فقرات من عروض السيرك القومى الذى أطلقت عروضه مع بداية الشهر الجاري.

كما يستأنف مسرح البالون عروضه اعتبارا من الأحد 10 يوليو.

عودة النشاط المسرحي مسرح البالون إيناس عبد الدايم عروض مسرحية

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