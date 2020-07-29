"الزراعة": تحصين أكثر من 2 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أنه تم تخصين أكثر من 2 مليون رأي ماشية ضد مرض الحمى القلاعية.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد تلقى تقرير من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأكد التقرير أنه تم تحصين 2 مليون و76 ألفا و153 رأس ماشية، بينهم مليون و258 ألفا و768 رأس أبقار، و625 ألفا و11 رأس جاموس، و147 ألفا و910 رؤوس أغنام، و44 ألفا و464 رأس ماعز حتى 22 يوليو الجاري.

وناشد وزير الزراعة جميع المربين أصحاب الثروة الحيوانية ضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم .. مؤكدا أن الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة.

وأوضح أن الحملة تتم من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير كافة المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوي، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية للطبيب البيطري، وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.

وتهدف عمليات التحصين للحفاظ على مستويات المناعة العاليه بالحيوانات والتي تأتي من الحملات السابقة والتي حرصت الهيئة على استمرارها بالتعاون مع المربين رغم انخفاض القوى البشرية نتيجة وباء فيروس كورونا المستجد.​