سيارات بريد بماكينات ATM.. بروتوكول بين الهيئة العربية للتصنيع والبريد لتطوير الخدمات

كتب- محمد سامي:

وقعت الهيئة العربية للتصنيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد للاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية علي وجه يتفق مع سياسة الدولة في تفضيل المنتج المحلي وترشيد الموارد المالية، فضلا عن تطوير الخدمات البريدية بالاستفادة من الإمكانيات و الطاقات التصنيعية المتميزة بهيئة التصنيع.

وشهد الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع عبر تقنية توقيع البروتوكول بين العربية للتصنيع والهيئة القومية للبريد عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

يأتي توقيع البروتوكول، في إطار الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية على وجه يتفق مع سياسة الدولة في تفضيل المنتج المحلي وترشيد الموارد المالية، فضلا عن تطوير الخدمات البريدية بالاستفادة من الإمكانيات والطاقات التصنيعية المتميزة بالهيئة العربية للتصنيع.

وأكد "التراس"، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعزيز خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وخفض الواردات في شتى مجالات التصنيع.

وأوضح، أنه تم بحث تطوير الخدمات البريدية وتدبير احتياجات هيئة البريد من سيارات نقل الأموال المصفحة بالمواصفات القياسية، واتفق علي تصنيع 50 سيارة قبل نهاية هذا العام، وكذا تصنيع سيارات بريد متنقلة مزودة بماكينات ATM لخدمة الأماكن التي لا يوجد بها مكاتب بريد أو المناطق النائية بهدف تقليل الكثافة على مكاتب البريد حيث تتميز هذه السيارات بتقديم كافة الخدمات الإلكترونية وأنظمة المراقبة والتحكم الآلي والتحول الرقمي لسرعة تلبية احتياجات المواطنين من كافة الخدمات المالية والحكومية والبريدية.

وأضاف أنه تم أيضا الاتفاق على تدبير ماكينات (ATM) ونقاط البيع الإلكترونية (POS) ومستلزمات الوقاية الطبية وأنظمة كاميرات المراقبة وغرف التحكم وشبكات وأجهزة الحاسب الآلي وتجهيزات الأثاث المكتبي والعربات الكهربائية وسيارات الركوب والمحطات الشمسية والنظم الموفرة للطاقة ونظم موفر المياه الذكي والأجهزة الرياضية ورفع كفاءة وصيانة مكاتب البريد وفقا لأحدث التكنولوجيات الحديثة.

كما شدد "التراس" علي تعميق التصنيع المحلي واستغلال كافة الطاقات التصنيعية العربية للتصنيع لتلبية كافة الإحتياجات لهيئة البريد بأسعار مناسبة وسرعة التنفيذ وفقا لمعايير الجودة العالمية ,مؤكدا أن خدمة ما بعد البيع تمثل مسئولية مُستدامة بكافة مشروعات الهيئة.

من جانبه أكد الدكتور" عمرو طلعت" علي أهمية الإستفادة من الطاقات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع لتلبية كافة احتياجات الهيئة القومية للبريد وذلك في إطار اهتمام الدولة بتشجيع الصناعة المحلية ودعم المنتج الوطني؛ مشيدا بالإمكانيات المتطورة والخبرات الفنية التي تتمتع بها العربية للتصنيع.

وأضاف أن هذا التعاون سيسهم في الدفع بعمليات تنفيذ خطة تطوير البريد المصري بما يتواكب مع الدور الحيوي الذي يقوم به كأحد المنافذ المقدمة لخدمات مصر الرقمية؛ بالإضافة الى دوره في تعزيز الشمول المالي عبر مكاتبه الممتدة على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور"شريف فاروق " رئيس الهيئة القومية للبريد أن الهيئة العربية للتصنيع تمتاز بالخبرات الفنية وتذليل أي عقبات في سبيل إنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وأعلي مُستويات الجودة والسرعة في التنفيذ , موضحا أن هذا التعاون يسهم في تحقيق رؤية هيئة البريد وتنفيذ خططه الإستراتيجية للتحول إلي مؤسسة تنموية متطورة، والتي تتضمن خطة شاملة لتحديث وتطوير الخدمات البريدية للارتقاء بخدماته وتوسيع قاعدة عملائها.