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منهم 18 من ذوي الهمم.. القوى العاملة: تعيين 445 شاباً بأسيوط

01:38 م الثلاثاء 28 يوليه 2020
منهم 18 من ذوي الهمم.. القوى العاملة: تعيين 445 شاباً بأسيوط

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط 445 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 18 من ذوي الإحتياجات الخاصة، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذي بلغ عددهم 1953 شاباً.

وأوضح حازم حسن مدير المديرية في تقريره الربع سنوي للوزير، أن المديرية صرفت خلال الفترة من أول أبريل وحتى 30 يونيو الماضي، منح استثنائية للعمالة غير المنتظمة والتىي قرها وزير القوى العاملة لتلك الفئة، حيث تم صرف مبلغ 66 ألف و 277 جنيها منح رعاية اجتماعية وصحية لنحو 52 عاملا غير منتظم من العمال المسجلين بالإدارة ، كما تم تسجيل عدد 397 عاملا جديداً.

وتابعت المديرية في مجال التفتيش الدوري، تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) من قبل مكاتب السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 478 منشأة، وأسفر عن تحرير 6 محاضر سلامة وصحة مهنية للمنشآت المخالفة ، فضلا عن التفتيش على 672 منشأة من خلال مكاتب التفتيش العمالي التابعة للمديرية.

محمد سعفان وزير القوى العاملة أسيوط منشآت القطاع الخاص

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