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يضم 70 شقة.. إخلاء سكان عقار مائل بالزمالك

03:48 م الأحد 26 يوليه 2020
يضم 70 شقة.. إخلاء سكان عقار مائل بالزمالك

اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، منذ قليل، الميل الحادث بالعقار رقم 17 شارع البرازيل بالزمالك حيث تم إخلاء العقار بالكامل من السكان حرصًا على سلامتهم.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية على الفور لمعاينة العقار وبيان مدى تأثره بالهبوط الأرضي.

والعقار مكون من جزئين الأول يطل على 17 شارع البرازيل ومكون من 12 دورا وبه 37 وحدة سكنية منها 16 آهلة بالسكان و21 وحدة سكنية مغلقة، والجزء الثاني يطل على شارع عزيز أباظة ومكون من 11 دورا وبه 33 وحدة سكنية منها 28 آهلة بالسكان، و5 وحدات سكنية مغلقة.

وتبين من المعاينة المبدئية وجود تلفيات وشروخ عرضية وهبوط أرضي بجراج العقار 17 شارع البرازيل وهبوط بمدخل سفارة البحرين المجاور للعقار المذكور وهبوط بجوار مدخل وباب سفارة البحرين من شارع البرازيل.

خالد عبدالعال إخلاء سكان عقار منطقة الزمالك عقار مائل

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