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قطع مياه الشرب عن 7 أحياء في الجيزة بسبب عطل مفاجئ

07:18 م السبت 25 يوليه 2020
قطع مياه الشرب عن 7 أحياء في الجيزة بسبب عطل مفاجئ

قطع المياة-أرشيفية

(مصراوي):

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع مياه الشرب، عن 7 أحياء هي الوراق وشمال الجيزة والعجوزة وبولاق الدكرور وفيصل والهرم وبشتيل؛ نظرًا لحدوث عطل بكابل الكهرباء المغذي للمرحلة الجديدة لمحطة مياه إمبابة، ما أدى إلى توقف هذه المرحلة بطاقة 600 ألف متر مكعب.

وقالت الشركة في بيان لها، إنه جاري إصلاح العطل بمعرفة شركة كهرباء جنوب القاهرة.

وأضافت الشركة أنها تأسف عن هذا العطل الخارج عن إرادتها، قائلة إنها تبذل قصارى جهدها في سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.

وتابعت الشركة، أنها تدبر سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حال وجود أي شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.

قطع مياه شركة مياه الشرب الصرف الصحي الجيزة

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