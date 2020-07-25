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القوى العاملة: تعيين 20 شابا بالقطاع الخاص بجنوب سيناء

04:25 م السبت 25 يوليه 2020
القوى العاملة: تعيين 20 شابا بالقطاع الخاص بجنوب سيناء

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء 20 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 60 شابا.

وأوضح الوزير، في بيان اليوم، أن المديرية صرفت منحا للعمالة غير المنتظمة وفقا للائحة، بلغت 25 ألف جنيه، منها 17 ألفاً لـ 8 عمال منحة مولود، و3 آلاف جنيه منحة زواج لعامل وذلك ضمن الرعاية الاجتماعية للعمال، فضلا عن صرف 5 آلاف جنيه لعامل ضمن الرعاية الصحية، تم تسجيل 16 عاملا غير منتظم بالإدارة ليصل إجمالي المسجلين إلى 4181 عاملا.

وقال أشرف علم الدين مدير المديرية، في تقرير للوزير عن انجازات شهر يونيو الماضي، إن المديرية أصدرت في مجال تراخيص عمل الأجانب 11 ترخيصاً لـ 4 جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة.

وأوضح علم الدين، أنه في مجال التفتيش العمالي الدورى النهاري والليلي، تم التفتيش على 61 منشأة، وأسفر عن تحرير 6 محاضر مخالفة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما تم تلقى عدد 22 شكوى عمالية، تم تحويل 11 منها للقضاء والباقي ما زالت تحت البحث والدراسة.

كما تابعت المديرية، الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.

محمد سعفان جنوب سيناء مديرية القوى العاملة

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