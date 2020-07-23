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الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بحظر التجول في بعض مناطق شمال سيناء

01:57 ص الخميس 23 يوليه 2020
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بحظر التجول في بعض مناطق شمال سيناء

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

القاهرة - (أ ش أ):
نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحظر التجول في بعض مناطق شمال سيناء لمدة ٣ أشهر بدءًا من الساعة الواحدة صباح يوم الاثنين المقبل وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩١ لسنة ٢٠٢٠.
وبحسب القرار، يحظر التجوال في المنطقة المحددة شرقاً من تل رفح مارًا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربًا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش مارًا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.
وتكون توقيتات حظر التجول في المنطقة المشار إليها من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجول من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر.

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Asha
حظر التجول شمال سيناء مجلس الوزراء مصطفى مدبولي

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