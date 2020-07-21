وزير التعليم يوضح موقف الراسبين في الثانوية العامة بعد تطبيق النظام الجديد
كتب - محمد عبدالناصر:
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة في العام الدراسي المقبل، ستكون إلكترونية للطلاب المستجدين وسيتم توزيع عليهم تابلت، أما الباقين للإعادة يؤدون الامتحانات ورقيا.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، مساء الثلاثاء، عبر تقنية "فيديو كونفرانس، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، أن جميع الطلاب استطاعوا استكمال العام الدراسي في ظل تداعيات فيروس كورونا، لافتا إلى أن امتحانات الثانوية العامة التي انتهت اليوم، هي آخر امتحانات بالشكل التقليدي.
وأشار وزير التعليم، إلى أن تغيير نظام الثانوية العامة يعني اختلاف درجات التقييم، لافتًا إلى أن التعلم هدفه الفهم وليس الدرجات.
وقال وزير التربية والتعليم، إن الوزارة نجحت بالعبور بـ٢٢ مليون طالب في المدارس لبر الأمان.
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