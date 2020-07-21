كورونا في 24 ساعة| تطورات مبشرة بشأن اللقاح.. وارتفاع طفيف في إصابات مصر

(مصراوي):

شهد العالم، طوال 24 ساعة ماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار حول اللقاح المحتمل لفيروس كورونا المستجد، منها تصريحات منظمة الصحة العالمية حول إمكانية التوصل للقاح منتصف العام المقبل، وإعلان وزيرة الصحة الاتفاق مع الصين لتصبح مصر مركزًا لتصنيع لقاح كورونا، وإعلان ارتفاع طفيف في عدد الإصابات يوم الاثنين.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم..

- الصحة العالمية: هناك إمكانية للتوصل للقاح كورونا منتصف العام المقبل

- روسيا تعلن انتهاء التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا بنجاح

- روسيا: اللقاح ضد "كورونا" لم يتم إطلاقه بعد

- وزيرة الصحة: الاتفاق مع الصين لتصبح مصر مركزا لتصنيع لقاح كورونا

- نتائج "أوكسفورد" النهائية اليوم.. لقاحات في سباق مرحلة التجارب الأخيرة

- الكرملين يوضح حقيقة تطعيم بوتين بلقاح ضد فيروس كورونا

- "ننتظر ثبوت فعاليته".. الصحة تكشف تفاصيل الاتفاق مع الصين لإنتاج لقاح كورونا

- بريطانيا تطلب 90 مليون جرعة من لقاحات محتملة لكورونا

- الصحة تكشف تفاصيل الاتفاق مع الصين على تصنيع مصر للقاح كورونا بأفريقيا

- مؤشرات إيجابية للقاح أوكسفورد: آمن وأظهر استجابة مناعية ضد كورونا

- الصحة العالمية: تطور إيجابي بشأن لقاح لكورونا والطريق ما زال طويلا

- "أنباء إيجابية".. لقاح "أسترا زينيكا" يظهر استجابة مناعية آمنة

- "حماية من كورونا لـ56 يوما".. الآثار الجانبية للقاح أوكسفورد بعد نتائجه المبشرة

- تجارب على لقاحين ضد كورونا تظهر وجود "استجابة مناعية"

- المتطوعون أنتجوا أجسامًا مضادة.. لقاح "فايزر-بيونتيك" يظهر نتائج إيجابية

- ارتفاع طفيف.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الاثنين

- مستشفيات لوس أنجليس تستقبل عددا قياسيا من مصابي كورونا خلال يوم واحد

- إصابة وزير دولة أفريقية بكورونا ونقله إلى المستشفى

- فنزويلا تعلن إصابة 45 من العاملين بالتلفزيون الحكومي بكورونا

- ارتفاع عدد مصابي كورونا داخل الولايات المتحدة إلى أكثر من 3 ملايين و794 ألفا

- جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 14.6 مليون

- 850 ألف إصابة وأكثر من 15 ألف وفاة.. كيف يتصاعد كورونا في الوطن العربي؟

- تجارب على لقاحين ضد كورونا تظهر وجود "استجابة مناعية"

- وزارة الصحة: التنمر بمصابي كورونا يزيد من انتشار الفيروس