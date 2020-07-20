"القوى العاملة": عودة 1140 عاملًا مصريًّا عالقًا بالكويت عبر 7 رحلات طيران

كتب- مصراوي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه تلقى تقريرًا عاجلًا، اليوم الإثنين، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأفاد التقرير عبور مطار الكويت الدولي 17 رحلة طيران تحمل على متنها 3280 راكبًا إلى مطارات 7 دول: مصر والإمارات وباكستان والهند ولبنان والأردن وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مطارات مصر 7 رحلات تقل 1140 عاملًا مصريًا من العالقين هناك.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الرحلات السبع سوف تصل إلى مطارات القاهرة وسوهاج وأسيوط والأقصر والإسكندرية، مشيرًا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 7 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الإثنين الموافق 20 يوليو وفقًا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعًا 1140 عاملًا.

وقال سعد الدين: إن الرحلة الأولى على طيران العربية- مصر، رقم 554 قيام من مطار الكويت 11:55 تصل مطار الإسكندرية وعلى متنها 145 عاملًا، والرحلة الثانية على المصرية رقم 2011 قيام من مطار الكويت 13:45 تصل مطار القاهرة وعلي متنها 260 عاملًا ، والرحلة الثالثة علي النيل رقم 6888 قيام من مطار الكويت 14:00، وتصل مطار القاهرة وعلي متنها 155 عاملًا.

أما الرحلة الرابعة فعلى طيران الجزيرة رقم 1701، قيام من الكويت 18:05، وصول مطار أسيوط وعلى متنها 145 عاملًا، والخامسة على الجزيرة رقم 1721 قيام من الكويت 19:05، وصول مطار الإسكندرية، وعلى متنها 145 عاملا ، والرحلة السادسة على طيران الجزيرة قيام من الكويت 20:05 وصول مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملًا، والرحلة السابعة على طيران الجزيرة قيام من الكويت 20:05 وصول مطار الأقصر وعلي متنها 145 عاملًا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.