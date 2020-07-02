مخرجة بالفضائية المصرية تعلن إصابتها بكورونا: الصعب عدى
مصراوي
أعلنت المخرجة بالفضائية المصرية، نجوى الشيمي، إصابتها هي ووالدتها بفيروس كورونا المستجد، مطالبة أصدقائها بالدعاء لها بالتماثل بالشفاء.
وكتبت "الشيمي" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الخميس،: "أنا بتعافى من كورونا، أخدتها وطبعا ماما أخدتها مني، الحمد لله قدر الله وماشاء فعل، الصعب عدى، أنا في مرحلة بعد تعدي الموت، اللهم أنت الشافي العافي".
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