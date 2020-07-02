بعد إعادة افتتاحه.. ننشر أسعار ومواعيد عمل السيرك القومي

مصراوي

انطلقت مساء الخميس، أولى حفلات السيرك القومي بالعجوزة، بعد توقف ثلاثة أشهر، في مستهل إعادة أنشطة وزارة الثقافة، بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا.

وحرصت إدارة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان عادل عبده، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

ويستعرض مصراوي أسعار التذاكر في إطار تخفيض النسبة المسموح بها وهي ٢٥% من طاقة السيرك، كالتالي:

ـ تذكرة البنوار بـ 150 جنيها.

ـ تذكرة الصالة "أ" 100 جنيه.

ـ الصالة "ب" بـ75 جنيها.

ـ الصالة العمومية 50 جنيها.

وأكد وليد طه مدير السيرك القومي، أن حفلات السيرك سيتم تقديمها يوميا دون توقف يوميا في تمام الثامنة مساءً.

وأشار إلى أنه سيتم تقديم عدد كبير من الفقرات الفنية الممتعة أهمها، فقرة الوحوش المفترسة التي تقدمها مدربة الأسود لوبا الحلو، ويتضمن البرنامج ألعاب: الطوق الهوائي، والميزان الطائر، والخناجر، والكورة الشقية، والكلاب البوبي، والكرابيك، التيابلو، والجنجلير، والبسكليت، والمهرج، والساحر، والثعابين، والتوازن، وغيرها من الفقرات الممتعة.

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