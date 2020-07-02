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وصول أول رحلة لمصر للطيران من نيويورك وعلى متنها 308 ركاب

02:09 م الخميس 02 يوليه 2020
وصول أول رحلة لمصر للطيران من نيويورك وعلى متنها 308 ركاب

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

وصلت مطار القاهرة الدولي، ظهر اليوم الخميس، رحلة شركة مصر للطيران رقم MS986 القادمة من نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وعلى متنها 308 ركاب.

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن الرحلة قادمة من نيويورك، وتعد الرحلة الأولى ضمن الطيران المنتظم بعد بدء عودته أمس الأربعاء.

كان الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، شهد أمس الأربعاء عودة حركة الطيران لمصر بعد تعليق دام منذ مارس الماضي، وتفقد حالة الركاب واطمأن على كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة كورونا.

وتم الإعلان من قبل عن عودة حوالي 57 ألف من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية على متن 315 رحلة جوية استثنائية لشركتي مصر للطيران واير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني.

مطار القاهرة الدولي نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية

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