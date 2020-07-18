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الشوربجي: مجلس الشيوخ يدعم استقرار الحياة السياسية

11:50 ص السبت 18 يوليه 2020
الشوربجي: مجلس الشيوخ يدعم استقرار الحياة السياسية

عبد الصادق الشوربجي

كتب- مصراوي:

قال عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنني أتوجه بخالص التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لجهوده المتواصلة وحرصه الشديد على استعادة مصر مكانتها على كل الأصعدة.

وأضاف الشوربجي، خلال كلمته بالمنتدى الإعلامي حول التغطية المهنية لانتخابات الشيوخ، اليوم السبت، أن الدولة بصدد أن تشهد فعاليات انتخابات مجلس الشيوخ، بعد إجراء التعديلات الدستورية؛ ليُصبح الغرفة الثانية للبرلمان، متابعًا: "فهو لم يكن مجرد خطوة للتغيير، وإنما الهدف منه دعم واستقرار الحياة السياسية".

وأكد الشوربجي أن وجود مجلس الشيوخ يُسهم بشكل جاد وفعال في تحقيق الاستقرار وإتاحة الفرصة أمام مختلف الأحزاب المصرية للوجود الفعلي ع الساحة السياسية، وإتاحة المجال للرأي والرأي الآخر؛ للخروج بصورة مشرفة أمام دول العالم التي أصبحت تنظر إلى الاستحقاقات المصرية بشكل مختلف.

واستطرد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: نؤكد أهمية الالتزام بالحيادية والشفافية التامة، والوقوف على مساحة واحدة من كل المرشحين، وهو ما يتطلب تمكين الصحفيين من الحصول على كل المعلومات من الدولة؛ للتأكد من صحتها لعدم نشر المعلومات المغلوطة.

وتابع الشوربجي بأن ذلك أيضًا يتطلب توفير التدريب اللازم الصحفيين والإعلاميين حول أُسس ومعايير تغطية الانتخابات بصورة مهنية، من خلال عقد دورات تدريبية، وتوفير البيئة اللازمة لعمل الصحفيين وتوافر كل مستلزمات العمل الصحفي والإعلامي.

وشدد ئيس الهيئة الوطنية للصحافة على أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام لتوعية الرأي العام لاختيار مَن يمثله في مجلس الشيوخ، وذلك بالتوعية بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، والتزام الدقة، والوقوف على مسافة واحدة من كل المرشحين.

عبد الصادق الشوربجي الوطنية للصحافة انتخابات الشيوخ مجلس الشيوخ

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