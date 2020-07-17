"قومي الطفولة" يتدخل لإنقاذ 4 أطفال هربوا من سوء معاملة أبيهم بالمنيا



كتب- أحمد جمعة:

نجح خط نجدة الطفل 16000 بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، في إعادة 4 أطفال إلى أسرتهم بعد أن تركوا مسكنهم نتيجة للنزاعات الأسرية وسوء معاملة الأب والأعمام.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل 16000 تلقى بلاغا بشأن حالة أربعة أشقاء "ثلاث فتيات وولد أعمارهم ١٧،١٥،١٣،١٠" حيث أبلغت الشقيقة الكبرى والتي تبلغ من العمر 17 عاما أنهم تمكنوا من الهرب من مسكن والدهم نتيجة سوء معاملته والأعمام لهم، وسبق لها تحرير محضر ضد العم وأبناؤه نتيجة تعديهم عليهم بالضرب، وأن الأم تركت مسكن الزوجية منذ عام ونصف و يقيمون بصفة دائمة مع والدهم، وتمكنوا من التواصل مع خط نجدة الطفل لطلب مساعدتهم وإنقاذهم.

وأضافت أمين عام المجلس في بيان اليوم، أنه على الفور تم إبلاغ الشرطة التي حضرت الي مكان تواجدهم وتحرر المحضر رقم ٢٢٩٣ لسنة ٢٠٢٠ اداري العدوة، ثم العرض عل النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.

حضر التحقيقات أخصائي خط نجدة الطفل بإحدى الجمعيات الشريكة مع خط نجدة الطفل بمحافظة المنيا لإجراء بحث الحالة للأطفال، وإعداد تقرير بشأنهم والإجراءات اللازمة لإخراجهم من حالة الخطر وفقا لأحكام قانون الطفل، ومتابعة إجراءات وتحقيقات النيابةالعامة.

ولفتت إلى ضبط الأب والأعمام والأم، وتم حجزهم مساء أمس على ذمة التحقيقات.

ولفتت "السنباطي" إلى أنه إعمالا للمصلحة الفضلى للأطفال تم اليوم عقد جلسة إرشاد أسري للأب والأم والأطفال وتم التصالح وإرضاء الأطفال بعد إعداد دراسة حالة مفصلة عن مكان الإقامة، مشيرة إلى أخذ كافة التعهدات اللازمة على الأسرة بحسن رعاية الأطفال، مؤكدة أنه سيتم عقد لقاءات أرشاد اسري متتالية لمتابعة حالة الأسرة والأطفال و حالتهم النفسية وحسن رعاية الأب والأم لهم .