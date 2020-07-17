الحكومة: إزالة 2793 مخالفة بناء و1380 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في أسبوع

كتب- محمد غايات:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تمسك الدولة بحقها في التصدي بكل حسم لكافة صور التعديات على أملاك الدولة أو الأملاك الخاصة، وإزالتها ومنع تكرارها مرة أخرى، مشدداً على أنه لا تراجع عن استرداد حق الدولة وتنفيذ القانون.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في تقرير لمجلس الوزراء، أن الموجة الـ16 للإزالات شهدت خلال الفترة من 8 يوليو حتى 14 يوليو 2020، إزالة 2793 مخالفة بناء، بمساحة 797696 م2، بالإضافة إلى إزالة 1380 مخالفة على الأراضي الزراعية، بمساحة 59156 فداناً.

وأضاف شعراوي، أن هذه الموجة شهدت التصدي لمحاولات غير مشروعة للاستزراع السمكي، حيثُ تمت إزالة 5 حالات استزراع سمكي ببورسعيد، بمساحة 80 فداناً.

وتناول وزير التنمية المحلية في تقريره، الجهود المبذولة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي، سواء على أملاك الدولة، أو الأملاك الخاصة، خلال الفترة من 25 مارس حتى 12 يوليو 2020.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن الجهود خلال الفترة المشار إليها تضمنت إزالة 8825 مخالفة بناء، بمساحة 1644799 م2، فضلاً عن إزالة 19280 مخالفة تعد على الأراضي الزراعية، بمساحة حوالي 2534 فداناً.

ووفقاً للتقرير، بلغ إجمالي ما تم رفعه من مخلفات، خلال الفترة من 18 مارس وحتى 14 يوليو 2020، نحو 7 ملايين طن، بمتوسط يومي 60.3 ألف طن، ومثلت كمية المخلفات التي تم رفعها من إقليم القاهرة الكبرى فقط 48% من إجمالي الكمية المشار إليها، يليها أقاليم الدلتا بنسبة 26.2%، والصعيد بنسبة 13.7%، ثم الإقليم الساحلي بنسبة 8.8%، وأخيراً إقليم القناة بنسبة 3.3%.​