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حرارة ورياح وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة "بيان بالدرجات"

08:30 ص الجمعة 17 يوليه 2020
حرارة ورياح وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة "بيان بالدرجات"

طقس حار

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الجمعة، موضحة أنه يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع ظهور شبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقسا معتدلا مع رياح نشطة، وشبورة مائية في الصباح.

وتتوقع الهيئة، أن يشهد شمال الصعيد طقسا حارا، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح نشطة.

وأشارت إلى أن الطقس ليلا، لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد وجنوب الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

القاهرة 34 24

الإسكندرية 31 25

مطروح 29 23

سوهاج 37 25

قنا 39 26

أسوان 40 27​

طقس حار هيئة الأرصاد الجوية الشبورة المائية درجات الحرارة

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