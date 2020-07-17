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بالصور.. "ثنائي العود" يفتتح ليالي التنمية الثقافية بقصر المانسترلي

12:16 ص الجمعة 17 يوليه 2020
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كتب- مصراوي:

افتتح الدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، أولى حفلات الموسم الصيفي مساء الخميس، لثنائي العود "غسان اليوسف ودينا عبدالحميد" بحديقة قصر المانسترلي بالمنيل، وذلك بعد اتخاذ كافة إجراءات الوقاية والسلامة لكافة الحضور.

وتضمن برنامج الحفل مجموعة من أشهر المؤلفات لكبار الملحنين منها: "على ضفاف النيل" من مؤلفات الثنائي، تنويعات لأشهر أغاني فيروز، "مدام تحب بتنكر ليه" لمحمد القصبجي، "الحب كده" لرياض السنباطي، "سماعي نهاوند" تأليف دينا عبدالحميد، "أنا في انتظارك"، و"هو صحيح الهوى غلاب" للشيخ زكريا أحمد.

واختتما بالعزف الثنائي على عود واحد حيث قدما تنويعات للموسيقار فريد الأطرش والسلام الوطني، وذلك بتقنية إصبع ووتر والتي اشتهر بها الثنائي وهى تقنية العزف بأصابع شخص على رقبة العود والشخص الآخر يقوم بضرب الأوتار بالريشة على نفس العود.

جدير بالذكر أن الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته دينا عبدالحميد يعدان أول ثنائي عربي لآلة العود، درسا العود في طفولتهما وتخرجا في بيت العود العربي، شاركا في العديد من المهرجانات الموسيقية الدولية منها: مهرجان العود بتطوان (المغرب)، مهرجان العود الدولي، كما شاركا في العديد من الحفلات في عدد من الأماكن الثقافية بمصر وخارجها.

قصر المانسترلي ليالي التنمية الثقافية بقصر المانسترلي الدكتور فتحي عبدالوهاب

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