نقيب المحامين يصدر قرارًا بنقل ٣ موظفين بالنقابة

كتب- مصراوي:

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، اليوم الخميس، قرارًا بنقل 3 موظفين.

وجاء نص القرار كالآتي:

بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 14 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019 وتعديلاته، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، تقرر: (أولا) نقل عبدالله قاعود من شئون العاملين إلى استثمار مدينة نصر، و نقل عمرو سلطان إلى استثمار مدينة نصر، ونقل طه أحمد عبدالله من استثمار مدينة نصر إلى إدارة التفعيل.

وعلى إدارة شئون العاملين تنفيذ القرار.