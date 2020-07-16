نقيب المحامين يصدر قرارًا بنقل ٣ موظفين بالنقابة
كتب- مصراوي:
أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، اليوم الخميس، قرارًا بنقل 3 موظفين.
وجاء نص القرار كالآتي:
بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 14 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019 وتعديلاته، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، تقرر: (أولا) نقل عبدالله قاعود من شئون العاملين إلى استثمار مدينة نصر، و نقل عمرو سلطان إلى استثمار مدينة نصر، ونقل طه أحمد عبدالله من استثمار مدينة نصر إلى إدارة التفعيل.
وعلى إدارة شئون العاملين تنفيذ القرار.
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