"ثابت" للموارد البشرية و"دحية" للتخطيط بمصر للطيران

كتب - محمد عبيد:

أصدر الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، قرارا بتكليف محمد عفيفي عبدالوهاب للقيام بأعمال رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة لمصرللطيران، خلفا للدكتورة غادة حماد.

وكان محمد عفيفي يشغل منصب مدير عام تدريب الموارد البشرية ثم مدير عام التخطيط وتطوير التدريب بأكاديمية مصرللطيران للتدريب.

وأصدر رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، قرارا بتكليف نادر دُحية للقيام بأعمال رئيس قطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصر للطيران، خلفا ايمن ثابت، وكان دُحية يشغل منصب مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بقطاع التخطيط .