وزير الشئون الإسلامية الأسبق بالمالديف: تدشين أول موقع باللغة العربية
كتب - محمود مصطفى:
أعلن الدكتور محمد شهيم وزير الشؤون الإسلامية المالديفي الأسبق، مستشار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، تدشين موقع مالديفي إخباري باللغة العربية لأول مرة في تاريخ المالديف، وفتح حسابات أخرى باللغة العربية لمجموعة المالديف في شبكات التواصل الاجتماعي.
وأوضح وزير الشئون الإسلامية المالديفي الأسبق، في بيان له، الثلاثاء، أن الموقع بهدفِ إلى توصيل رسالةِ المالديف مباشرة منها إلى العالم العربي ، فضلا عن تقديم تعريف بجزرِ المالديفِ وتاريخِها ومعالمِها ومنتجعاتها للناطقين باللغة العربية في العالم.
وأوضح، أن جزرَ المالديف لها علاقة تاريخية خالدة بالدول العربية، مبينا أن هذه العلاقة تتجسد بعمق في التاريخ والثقافة المالديفية، مشيرا إلى أن اللغة العربية تعد إحدى اللغات التي لها تأثيرٌ بالغ في اللغة المالديفية.
وأكد أن الهدف من تدشين موقعا باللغة العربية بناء جسور تواصل بين العرب والمالديف .
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