"استشراف وظائف المستقبل ودور التكنولوجيات".. ندوة "الأعلى للثقافة" الخميس المقبل

قال المجلس الأعلى للثقافة، اليوم الإثنين، إنه سينظم ندوة تعقد "أون لاين" بعنوان: "استشراف وظائف المستقبل ودور التكنولوجيات الناشئة"، والتي تنظمها لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية برئاسة المهندس زياد عبد التواب، مقرر اللجنة، في الساعة الثامنة من مساء الخميس المقبل ١٦ يوليو الجاري.

وتُقام الندوة بمشاركة كل من: النائبة الدكتورة ماريان عازر خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية وعضو اللجنة، والدكتور عمرو عدلي الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة ونائب وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور محمد خليف استشاري الابتكار والتحول الرقمي وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعضو اللجنة، ويدير الندوة المهندس زياد عبد التواب مساعد أمين عام مجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمي.