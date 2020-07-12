بعد حديث السيسي.. التنمية المحلية: إجراءات فورية ضد الجراجات غير المستغلة والمغلقة



(مصراوي):

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة بدأت من اليوم اتخاذ الإجراءات ضد الجراجات المغلقة أو غير المستغلة، بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء افتتاحه حى الأسمرات 3.

وأكمل قاسم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" تقديم سارة حازم، والمذاع عبر فضائية "DMC"، أن التوجيهات التى صدرت من الرئيس السيسى بخصوص الجراجات المغلقة جاءت بعد أن أصبحت ظاهرة، موضحًا أن بعض المواطنين قاموا بتحويل الجراج الخاص بهم إلى نشاطات أخري.

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أن الدولة ستعمل على مواجهة ظاهرة الجراجات المغلقة للحفاظ على المظهر الحضارى، وذلك من خلال تنفيذ حملات مكبرة، واستغلال المكان فى حالة عدم وجود تراخيص.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين الماضى، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة عدد الملفات والقضايا، وحضر الاجتماع بمقر المجلس اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية.

وأكد رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع هذه القرارات بنفسه، ويقيّم مدى تطبيقها، ومن جانبنا سنعمل على الإسراع بإصدار الاشتراطات البنائية، لافتًا إلى أن الحكومة تعيد حاليًا مراجعة كود الجراجات، وسيصدر القرار خلال أيام قليلة، بحيث من المقرر أن يتم تحديد الجراجات وفقًا لمساحة الوحدات السكنية، قائلا: "هدفنا هو إنقاذ ما تبقى من العمران القائم".