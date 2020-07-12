تصل إلى ألف دولار.. مطار القاهرة: غرامة على الشركات غير الملتزمة بتعليمات الوقاية من "كورونا"

كتب- محمد عبيد:

كشفت مصادر بمطار القاهرة الدولي عن أن هناك غرامة تصل إلى ألف دولار على أي شركة طيران غير ملتزمة بالتعليمات الصحية والتدابير الوقائية حيال الركاب القادمين على متن طائراتها من الخارج؛ مثل ارتداء الكمامات والقفازات وكروت التتبع والإقرارات الصحية لكل راكب قبل صعوده الطائرة القادمة من الخارج إلى مطار القاهرة الدولي.

وأضافت المصادر أن هذه الإجراءات تتم متابعتها مع شركات الطيران منذ اللحظة الأولى؛ لاستئناف الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية.

وأكدت المصادر أن سلطات المطار برئاسة المحاسب مجدي إسحاق، تشدد من الإجراءات الوقائية المتبعة على الرحلات الجوية للطائرات القادمة من خارج مصر، وذلك منذ استئناف حركة الطيران إلى المطارات المصرية في أول يوليو الجاري، في ظل الجهود التي تبذلها وزارة الطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد عن طريق فحص الركاب القادمين من الخارج ومتابعتهم صحيًّا داخل البلاد.

وقالت المصادر إنه يتم تشديد الفحوصات الطبية من قياس درجات الحرارة بالمطار فور وصولهم، وتفقد بيانات الكروت الصحية وأيضا الإقرارات التي يوقعها الركاب على متن الطائرة، وأشارت المصادر إلى عدد من دول الخارج، خاطبت سلطات المطار، بأن الركاب القادمين من مصر إليها يستوجب خضوعهم لتحليل PCR للتأكد من سلبية إصابته بالفيروس المستجد، وذلك قبل رحلته بمدة 48 ساعة، مشيرًا إلى أنه من بين تلك الدول "تونس - الإمارات - الصين - بيروت - اليمن".

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.