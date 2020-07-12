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محافظ القاهرة يوجه بتشكيل لجنة لمعرفة أسباب حريق سوق توشكى بحلوان

02:39 م الأحد 12 يوليه 2020
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كتب- محمد نصار:

قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لبيان تأثر سوق توشكى بحلوان من الحريق الذي نشب بأجزاء منه صباح اليوم.

ووجه محافظ القاهرة، بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة تلقت بلاغًا بنشوب حريق بأجزاء من سوق توشكى الواقع بامتداد شارع منصور بحلوان وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق، ولم يسفر عن إصابات أو وفيات وجارى عمليات التبريد.

حلوان خالد عبدالعال سوق توشكى التجاري حريق

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