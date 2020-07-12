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مدبولي: حرصنا على استمرار عجلة الاقتصاد في ظل جائحة لم يشهدها العالم منذ 100 عام

11:45 ص الأحد 12 يوليه 2020
مدبولي: حرصنا على استمرار عجلة الاقتصاد في ظل جائحة لم يشهدها العالم منذ 100 عام

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، اليوم الأحد: إن جميع المؤسسات الدولية؛ بما فيها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تشير إلى أن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة الكساد.

وأشار مدبولي إلى أن هذه المؤسسات كانت تتوقع في 2020 أن تحدث في العالم نسب نمو ما بين 2 و3%، ثم تراجعت هذه المؤسسات، وآخرها صندوق النقد الدولي، وقالت إن النمو متوقع أن يكون بالسالب؛ ولكن نفس هذه المؤسسات قالت إن الاقتصاد المصري سيكون الأقل تأثرًا بجائحة كورونا، وأن النمو لن يكون في مصر بالسالب وسيكون بالإيجابي.

وأضاف رئيس الوزراء: "كنا حريصين دائمًا على المواطن والتخفيف من التأثير السلبي لهذه الجائحة التي لم يشهدها العالم منذ 100 عام، وأن تستمر عجلة الاقتصاد"، مشيرًا إلى أن كان هناك العديد المبادرات والتدخلات بأمر الرئيس التي أدت إلى أننا طبقًا للأرقام التقديرية أن العام المالي 2019 /2020 سنكون في نسبة نمو لن تقل عن 3.8%، ولولا هذه المبادرات كان المتوقع أن تنتهي نسبة نمو بالعام المالي السابق إلى 1.9 % فقط".

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المشروعات القومية

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