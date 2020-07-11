ما موعد إعلان أسماء التغييرات الصحفية المرتقبة؟.. رئيس "الوطنية للصحافة" يُجيب
كتب- مصراوي:
قال المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم السبت، إنه لم يتم تحديد موعد تقريبي حتى الآن بشأن إعلان أسماء التغييرات الصحفية المرتقبة لرؤساء مجالس الإدارات والتحرير بالمؤسسات الصحفية القومية.
وكشفت مصادر بالهيئة الوطنية للصحافة عن أن المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة، التقى خلال الأيام الماضية عددًا من رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير الصحف القومية.
واستقبل الشوربجي عددًا كبيرًا من الصحفيين الذين طلبوا الترشح لمناصب قيادية في التغييرات الصحفية المرتقبة.
وأكدت المصادر أن الهيئة تلقت عددًا كبيرًا من طلبات الترشح للمناصب القيادية من صحفيين وإداريين بمختلف الصحف القومية، وأن المهندس عبد الصادق الشوربجي يعكف مع عدد من أعضاء الهيئة على دراستها بشكل دقيق ومفصل.
وأوضحت المصادر أن الهيئة تستهدف اختيار أفضل العناصر في الفترة القادمة لقيادة المؤسسات لتحقيق النهضة المطلوبة وتنفيذ خطة إصلاح جادة للحفاظ على المؤسسات والعاملين بها وضمان قيام المؤسسات بدورها الوطني كأحد أهم مصادر القوة الناعمة.
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